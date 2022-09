Viaggio di nozze con truffa a New York per due sposini di Caltanissetta

«L’America è lontana, più lontana della luna» recitava la canzone. È rimasta lontana, per adesso un miraggio, un sogno infranto, anche per una coppia di sposi nissena A e G che a qualche giorno dalla partenza per il viaggio di nozze hanno scoperto che non c’era nessuna prenotazione a loro carico, sia nel grande albergo di New York dove dovevano soggiornare, sia nella compagnia aerea con la quale avevano scelto di viaggiare. Ammontare del danno? Seimila e duecento euro. I dubbi ai due neo sposi sono arrivati quando la data della partenza è stata spostata tre volte, secondo il loro racconto, dal 27 di agosto, una prima volta il 30 agosto e poi al 3 settembre. Rinvii comunicati dall’agenzia dopo continue sollecitazioni delle coppia che non aveva avuto ancora nessun documento di viaggio per partire. Un ampio servizio sul Giornale di Sicilia oggi in edicola.

