Scontro a Gela: due auto distrutte e tre feriti, strada statale chiusa e poi riaperta

Lo schianto è avvenuto all'alba sulla strada statale 117 Bis "Centrale Sicula" che da Gela porta a Catania, nei pressi del Ponte Olivo. Una Fiat Panda e una Fiat Uno si sono scontrate frontalmente, un impatto terribile che ha causato tre feriti gravi. Per trasportarli in ospedale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso.

La Panda sarebbe di proprietà di un’azienda metalmeccanica gelese. Per consentire gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente quel tratto di statale è stato chiuso temporaneamente al traffico in entrambe le direzioni e poi riaperto a senso unico alternato.

Sul posto, oltre ai soccorritori dell'eliambulanza, sono intervenuti il personale Anas e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza del traffico.

