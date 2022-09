San Cataldo, la rapina all'amico con mille euro: si costituisce il complice

Si è costituito ieri pomeriggio al carcere Malaspina di Caltanissetta il 39enne sancataldese Michele Amico, accusato insieme al 52enne Giovanni Piazza di rapina aggravata in concorso e lesioni. I due avrebbero picchiato e rapinato un amico, anche lui sancataldese la sera del primo settembre.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri i due indagati avevano offerto da bere in un bar di San Cataldo alla vittima e quest’ultima, nel tentativo di pagare, aveva aperto il portafogli nel quale erano contenuti quasi mille euro. Una volta usciti dal bar, i tre si sono spostati verso Canicattì per andare a bere qualcos'altro. Ma, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, ad un certo punto, arrivati in contrada Favarella, nei pressi dell’ex bowling, Piazza e Amico avrebbero fermato la macchina per rapinare il loro stesso amico.

Sarebbe stato Michele Amico a quel punto a prendere una mazza dal portabagagli, cominciando a picchiare la vittima alla testa, mentre l’altro avrebbe preso il portafogli con quasi mille euro. Entrambi lo avrebbero anche colpito a pugni. A quel punto avrebbero caricato nuovamente l’amico in macchina per lasciarlo in strada a San Cataldo. I soldi erano stati appena ritirati dalla vittima come accompagnamento per il figlio che ha una grave disabilità.

Il 52enne Giovanni Piazza era stato già arrestato e condotto ai domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico, su disposizione del gip Santi Bologna, mentre il 39enne, per il quale era stato disposto, il carcere si è costituito ieri pomeriggio, 20 settembre.

