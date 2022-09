Caltanissetta, investito da un'auto mentre attraversa la strada: ricoverato in ospedale

Incidente questa mattina in via Calabria a Caltanissetta. Un uomo, mentre attraversava la strada, è stato centrato da un'auto, una Fiat Panda gialla. Il pedone ha sfondato con la testa il parabrezza della vettura e poi è finito per terra.

L'automobilista si è subito fermato per prestare soccorso alla vittima. Sul posto è giunta immediatamente un'ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure e poi hanno trasferito il ferito all'ospedale Sant'Elia per tutti gli accertamenti del caso.

L'uomo ha subìto un trauma cranico e vari altri al torace e al bacino ed è stato ricoverato presso il nosocomio nisseno. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto è giunta anche una volante della polizia che ha ascoltato la testimonianza dell'uomo al volante dell'auto e di alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Spetterà agli agenti chiarire la dinamica dell'incidente.

