Caltanissetta, pullman per la gita a rischio: la Polstrada lo fa cambiare

Una pattuglia della Polizia Stradale di Caltanissetta, durante i controlli, ha accertato che un autobus noleggiato da una scuola nissena per una gita scolastica aveva un portellone, che funge anche da uscita di sicurezza, non funzionante che avrebbe potuto mettere in pericolo la scolaresca in caso di emergenza. I poliziotti hanno quindi fermato il bus e la ditta di trasporto ha dovuto rimediare sistemando gli alunni in un altro pullman. Un altro pullman è stato sanzionato per mancanza dei martelletti rompivetro e della cassetta di pronto soccorso.

