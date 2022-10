Sommatino, 36enne resta incastrato in una recinzione e perde un dito

Un uomo di Sommatino (Caltanissetta) di 36 anni ha perso il dito di una mano ed è stato trasferito in elisoccorso a Palermo. È successo questa mattina. Il trentaseienne era andato a giocare a calcetto nel campetto di una scuola elementare quando sarebbe rimasto incastrato con il dito in una recinzione. Il dito forse per il tentativo dell’uomo di liberarlo si è staccato dalla mano. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato disposto l’invio dell’elisoccorso e il paziente è stato trasferito al Policlinico di Palermo per essere sottoposto a un intervento di chirurgia plastica.

