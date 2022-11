Villalba, incidente in campagna con l'escavatore: muore operaio di 49 anni

Tragico incidente sul lavoro questa mattina a Villalba, in provincia di Caltanissetta, dove un operaio è deceduto mentre lavorava in campagna, in un’azienda agricola di contrada Minimenti.

Calcedonio Loreto Ognibene, 49 anni, di Vallelunga Pratameno, era alla guida di un escavatore cingolato della ditta per la quale lavorava, quando ha perso il controllo del mezzo. Prima che l’escavatore si ribaltasse, l’uomo si è lanciato fuori dall’abitacolo nel tentativo di salvarsi, ma ha battuto la testa al suolo riportando un grave trauma cranico.

Dalla centrale operativa del 118 di Caltanissetta è stato inviato l’elisoccorso. I sanitari hanno tentato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Villalba e i dipendenti dell’Ispettorato del Lavoro di Caltanissetta che hanno effettuato il sopralluogo ed eseguito accertamenti. Al termine dell’ispezione cadaverica la salma è stata restituita ai familiari così come disposto dall’autorità giudiziaria. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Villalba.

