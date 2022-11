Spray urticante negli occhi dopo una lite, marocchino in ospedale a Caltanissetta

Lite tra connazionali ieri sera nei pressi del centro storico di Caltanissetta. Intorno alle 20, in piazza Garibaldi, come scrive "Seguonews", due uomini di nazionalità marocchina hanno avuto un alterco. Uno dei due è stato picchiato ed è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha condotto l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

Il marocchino ha riferito ai medici e agli agenti di essere stato picchiato dal suo connazionale. Quest'ultimo, che a quanto pare era ubriaco, gli avrebbe anche spruzzato una spray urticante negli occhi. Sulla vicenda indaga la Polizia.

© Riproduzione riservata