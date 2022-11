Gela, picchiato con una spranga il titolare di una pizzeria: è grave in ospedale a Palermo

Aggressione nella notte a Gela dove alcune persone hanno picchiato in via San Salvo il titolare di una pizzeria che stava rincasando. Quest’ultimo è stato picchiato violentemente con una spranga. La scena è stata vista dalla moglie e dalla figlia dell’uomo che, sentendo le grida, sono uscite in balcone e hanno chiamato i soccorsi. Successivamente l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela e da qui è stato disposto il trasferimento a Palermo all’ospedale Villa Sofia. Avrebbe riportato un grave trauma cranico e si trova ricoverato in prognosi riservata. Sono in corso indagini dei carabinieri.

© Riproduzione riservata