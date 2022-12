Furto nella notte in corso Vittorio Emanuele a Caltanissetta. Qualcuno ha spaccato la vetrata di un minimarket di proprietà di un nigeriano e ha portato via il registratore di cassa con circa 200 euro e alcuni snack. Ad accorgersi che il vetro era in frantumi è stata una guardia giurata che stava percorrendo il centro storico intorno alle 2.30. È intervenuta una pattuglia delle volanti e successivamente la polizia scientifica per i rilievi.

