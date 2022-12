A Montedoro un albero di Natale realizzato all'uncinetto

A Montedoro, comune di poco più di 1.300 abitanti in provincia di Caltanissetta, un albero di Natale realizzato interamente all’uncinetto dalle mani «laboriose» di un gruppo di donne del posto. La coloratissima opera verrà inaugurata in piazza contemporaneamente all’accensione delle luci domani, giovedì 8 dicembre alle 20.30, subito dopo la processione.

«L'iniziativa - dice Debora Duminuco - ha visto coinvolte un gruppo di donne del paese e da volontaria voglio sottolineare che la bellezza delle mattonelle non è solo estetica. Ognuna di esse ha dietro una mano che l’ha tessuta e una storia che la racconta. Un lavoro intenso ma ripagato dal risultato meraviglioso. Dopo quasi tre anni di pandemia vedere questi colori in piazza e i bambini soffermarsi a guardare con stupore e gioia l’albero dai vivaci colori è stato davvero emozionante».

«L'idea - spiega - è partita dall’idea di una signora del paese, Emilia Licata, ma si è poi facilmente estesa a tante donne appassionate di uncinetto che hanno prestato volontariamente il proprio contributo per realizzare quella che è diventata una vera e propria opera d’arte: a sorreggerlo una struttura metallica realizzata e messa a disposizione dal fabbro del paese Salvatore Mantione. Si ringraziano le volontarie per il loro continuo lavoro, il sindaco per il contributo economico e il prete che ci ha ospitate come figliuole nel salone della Chiesa per assemblare le mattonelle». L’albero resterà in piazza fino al 7 gennaio.

