Caltanissetta piange Totò Bonura, artista e asso dello sport della città

Caltanissetta piange Totò Bonura, morto a 64 anni e molto conosciuto per essere stato un asso dello sport della città ma anche un bravissimo pittore. A ricordarlo anche la città di Catania, dove insegnava educazione fisica. Un amore per lo sport nato sin da giovane, quando si distinse nel salto in alto e nella pallavolo.

Bonura si è spento dopo un anno che lottava contro una brutta malattia. La notizia è stata data dal fratello Marco, in un lungo post, sul suo profilo Facebook: “Oggi 9 dicembre 2022 mio fratello Totò ha lasciato la vita terrena. Per chi vuole salutarlo i funerali si svolgeranno a Catania domani 10 dicembre ore 15:30 presso la chiesa di San Pietro e Paolo, via Siena n.1. Per sua espressa volontà non fiori e cartelle ma opere di bene. Le offerte in memoria di Totò verranno devolute ad una fondazione che lui supportava, Lega del Filo d'Oro”.

