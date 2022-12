Colpo di sonno, auto si ribalta sulla statale 640: illesa un'intera famiglia

Intorno alle 2.15 di sabato 17 sulla Ss640 Caltanissetta-Agrigento, per cause probabilmente riconducibili ad un colpo di sonno, il conducente di una Renault Modus ha perso il controllo del mezzo e l’auto si è ribaltata. Padre, madre e figlia sono rimasti illesi. Alla centrale operativa del 118 era arrivata una chiamata con la richiesta di un’autoambulanza ma poco dopo è stato rifiutato il soccorso perché nessuno aveva riportato ferite. Sono intervenuti i carabinieri del Norm di Caltanissetta per i rilievi e i vigili del fuoco.

© Riproduzione riservata