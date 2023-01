Motociclista di 17 anni in prognosi riservata dopo incidente a Piazza Armerina

Grave incidente la scorsa notte a Piazza Armerina. Un motociclista si trova adesso ricoverato in rianimazione all'ospedale di Caltanissetta. La dinamica è ancora da confermare, ma pare che il giovane si trovasse alla guida del suo motorino in via Libertà, zona Scarante, quando, per colpa di un'automobile che gli avrebbe tagliato la strada, ha perso il controllo del suo mezzo a due ruote sbattendo violentemente la testa contro un muro.

Tempestivo l'intervento dei soccorritori del 118 che lo hanno immediatamente stabilizzato e intubato. Il giovane è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso nella struttura ospedaliera Sant’Elia di Caltanissetta, dove, appunto, si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. I carabinieri di Piazza Armerina stanno tentando di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Quello nella provincia di Enna è l'ultimo di un week-end che ha visto, purtroppo, tanti altri sinistri, tra cui il terribile schianto allo svincolo del ponte Giafar a Palermo che ha causato il ferimento di tre giovani e che ha mandato in tilt il traffico. Un altro scontro è avvenuto sulla statale all’altezza di Misilmeri. Anche in questo caso, due feriti e tratto di strada bloccato. Secondo l’Osservatorio dell’Asaps, l’Associazione amici e sostenitori polizia stradale, sono già 73 le persone che hanno perso la vita in questo inizio 2023 in incidenti stradali avvenuti nel fine settimana; in Sicilia in meno di un mese una sola vittima.

© Riproduzione riservata