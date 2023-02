Gela, due fratelli arrestati per tentata rapina e furti

La polizia ha arrestato a Gela due fratelli di 19 e 26 anni indagati per una serie di furti aggravati, una tentata rapina e altri reati. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e condotte dagli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza, sono scaturite da una serie di reati commessi tra febbraio e novembre dello scorso anno. Il 19enne, in particolare, è indagato per una serie di furti, consumati e tentati, su abitazioni ed esercizi commerciali; tra i capi di imputazione anche il reato di ricettazione di una carta di credito rubata e l’indebito utilizzo della stessa, nonché l’illecita cessione di 83 grammi di hashish nascosti all’interno di un pacco postale recapitato in una struttura penitenziaria dove si trovava detenuto il fratello.

Entrambi sono indiziati inoltre di aver commesso una tentata rapina procurando lesioni alla vittima. Il 26enne, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza, risulta indagato per alcune violazioni delle prescrizioni inerenti la misura di prevenzione cui è sottoposto e per il tentato furto, in concorso con altre due persone, di materiale edile all’interno di un cantiere.mIl gip ha ravvisato la sussistenza dell’esigenza cautelare vista la gravità degli episodi e le modalità con cui sono stati portati a termine, disponendo gli arresti domiciliari.

