Incendio di quattro auto nella notte a Gela. I veicoli erano tutti posteggiati in un garage di via Pisano. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme con non poca difficoltà, e i poliziotti del commissariato. A seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco non sarebbe stato trovato liquido infiammabile. Incerta la natura del rogo ma non si esclude la causa dolosa. Indaga la polizia.

