Caltanissetta, è morto il pasticciere Giannone: nel Guinness dei primati con il cannolo più lungo

Lutto a Caltanissetta per la morte di Michele Salvatore Giannone. Il pasticciere nisseno aveva 54 anni ed è stato stroncato da un infarto mentre si trovava nella sua casa nel quartiere San Francesco. Michele Giannone era solo quando si è sentito male e a dare l’allarme è stata una parente che, non avendo sue notizie da qualche ora, intorno alle 19 si è recata presso l'abitazione del 54enne, trovandolo morto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno dichiarato il decesso. Qualche settimana fa aveva avuto un incidente con la moto e aveva rimediato la frattura ad una gamba ed era in convalescenza.

In paese lo ricordano per aver stabilito un'impresa: qualche mese era entrato, insieme ad altri suoi colleghi, nel Guinness dei primati per il cannolo più lungo del mondo (oltre 21 metri).

Diffusa la notizia del decesso, in tanti tra amici e colleghi pasticcieri lo hanno voluto ricordare sui social, lasciando messaggi di cordoglio. Tra questi, il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, che, postando la foto del giorno in cui è stato stabilito il Guinness dei primati, ha scritto: "Voglio ricordarti così, felice per avere partecipato al record del cannolo. Addio Michele, amico mio, che la terra ti sia lieve".

Era molto apprezzato non solo per la sua professione, ma anche per il suo carattere. "Ciao Michele Giannone amico mio, questa notizia mi addolora tantissimo, prima tuo fratello Marcello e oggi anche tu sei andato avanti. Rip", scrive Francesco Paolo Rizzo. Anche il panificatore Michele Pace lo ha voluto ricordare: "Mi giunge notizia che un grande amico è venuto a mancare in serata grande pasticcere promotore di tante iniziative nel comitato santa croce, e poi assieme ai panificatori e cuochi nella Real maestranza mi rimane un ricordo di te fratellone come usavamo chiamarci quando ci vedevamo una giacca che mi hai regalato nell'occasione di una manifestazione fatta il 25 febbraio in piazza per il carnevale dei bambini ora non hai potuto partecipare per un piccolo incidente che aveva causato la tua assenza il 17 febbraio Riposa in pace fratello Michelone Salvatore Giannone che il signore accolga la tua anima. Ps è stato uno degli ideatori della fusione tra i panificatori pasticcieri e cuochi nella Real maestranza ci mancherai".

© Riproduzione riservata