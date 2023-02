A scuola di sicurezza con la Polizia: il treno della legalità fa tappa a Caltanissetta

Oltre 170 studenti del secondo anno e docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luigi Russo” di Caltanissetta, nel corso di due giornate, hanno incontrato gli agenti della locale Polizia Ferroviaria nell’ambito del Progetto “Train… to be cool”, sull’educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria.

“Train… to be cool” è un progetto ideato, nel 2014, dal Servizio Polizia Ferroviaria del Dipartimento della P.S., in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la validazione scientifica del Dipartimento di Psicologia della Sapienza Università di Roma, rivolto principalmente agli studenti di ogni ordine e grado che usufruiscono del mezzo ferroviario per spostarsi o che frequentino una scuola ubicata nei pressi di una stazione, passaggi a livello o linea ferroviaria.

Le speciali lezioni, effettuate con l’ausilio di slide e filmati, nonché di giochi con cui i poliziotti hanno testato la capacità di attenzione e l’influenzabilità dei ragazzi, hanno messo in evidenza i pericoli e le insidie, talvolta poco noti o sottovalutati, dell’ambiente ferroviario.

Gli agenti, analizzando anche esperienze lavorative reali, hanno illustrato le infrastrutture delle stazioni e come comportarsi, per non arrecare pericolo per sé e per gli altri, in prossimità di treni e passaggi a livello. L’interesse dei ragazzi è stato notevole in quanto numerosi studenti sono pendolari che quotidianamente si riversano in stazione per usufruire dei mezzi pubblici sul tragitto casa/scuola.

Un focus è stato fatto sull’inopportuno uso dei cellulari, elemento di distrazione, in circostanze in cui è richiesta la massima attenzione, l’utilizzo delle cuffie per ascoltare la musica che determina un isolamento dall’ambiente circostante pregiudicando la capacità di risposta ad un eventuale pericolo e alla pericolosa moda, talvolta legata anche ai social network, di scattare selfie in situazioni e ambienti poco sicuri.

Altri incontri, nelle scuole di ogni ordine e grado, di Caltanissetta e provincia, saranno effettuati nel corso di tutto l’anno scolastico.

