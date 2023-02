Addio a Pippo Grosso, pioniere del giornalismo nisseno

Si è spento a 79 anni il giornalista nisseno Pippo Grosso. È stata penna eccellente del giornalismo nisseno e storico collaboratore del Giornale di Sicilia fin dagli anni Sessanta, a quel tempo sotto la direzione del cognato Egidio Maganuco, responsabile della redazione provinciale nissena.

Pippo Grosso, in quegli anni, è stato fine cronista di nera e giudiziaria, passando, negli anni successivi, ad essere nella provincia nissena la prima penna sportiva del Giornale di Sicilia. Per tantissimi anni è stato attento osservatore, mai detrattore, e animato anche da una grande e accesa passione per la Nissa, squadra calcistica della città di cui per anni ne ha raccontato le gesta. Con stile, eleganza ma anche grande senso critico. Lui che, tra l’altro, era stato sportivo di razza. Sì perché in gioventù era stato anche giocatore di basket calcando anche il parquet della serie B con le formazioni di Piazza Armerina.

Pippo Grosso è stato anche pioniere dell’informazione libera nell’etere. Sì, perché nel 1976 è stato in città fondatore di Radio CL1, unica emittente locale che è riuscita ad attraversare l’evoluzione dell’informazione in questi decenni e che ancora oggi è presente nell’etere. Una sua creatura nata dalla sua profonda passione per il giornalismo a tutto tondo. Rimanendo per oltre cinquant’anni voce attenta e autorevole della città, ma sempre con grande saggezza. Senza mai altezzosità. Sempre con il sorriso sulle labbra.

I funerali saranno celebrati domani pomeriggio (sabato 25) alle 15.30 in cattedrale

