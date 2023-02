Si reca al funerale per dare l’ultimo saluto all’amico, ma prima di varcare l’ingresso della cattedrale si accascia e muore. È successo poco prima delle 15.30 a Caltanissetta, dove un pensionato, Aldo Michele Mancuso, 74 anni, è morto improvvisamente. L’ambulanza Charlie1 del 118 in sette minuti è giunta davanti alla chiesa. Il medico ha effettuato subito le manovre di rianimazione, ma per il pensionato non c’è stato nulla da fare.

