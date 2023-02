Gela, aveva un chilo di hashish in casa: arrestato un giovane

Un ventenne di Gela, A.P., è stato arrestato dalla polizia in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato dagli agenti mentre attraversava in auto il centro storico di Gela e ha mostrato subito particolare agitazione. A quel punto il ventenne è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare. Nella sua abitazione i poliziotti hanno scoperto e sequestrato circa un chilogrammo di hashish, in parte in panetti e in parte già confezionata e pronta per lo spaccio, un bilancino di precisione e altro materiale utilizzato per il confezionamento di dosi. L’arrestato è stato condotto agli arresti domiciliari. Il gip nel corso dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto le misure cautelari dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora a Gela.

