Caltanissetta, controlli nel centro storico: denunciata sedicenne, aveva due coltelli

Una sedicenne trovata in possesso di due coltelli a serramanico di 17 centimetri, una 39enne ubriaca alla guida e un 73enne, sottoposto alla sorveglianza speciale, sorpreso a guidare senza patente, sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Caltanissetta nell’ambito dei controlli del territorio finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa.

Durante i servizi nel centro storico della città sono stati controllati 42 automezzi, elevate 23 contravvenzioni al codice della strada, ritirate due carte di circolazione e tre patenti, identificate 70 persone, sequestrati due coltelli e tre grammi di marijuana. Sono stati anche eseguiti accertamenti in otto servizi commerciali e segnalati alla Prefettura come assuntori due persone che detenevano per uso personale circa tre grammi di marijuana.

