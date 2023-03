Migrante trova una borsa e la restituisce, il sindaco di Caltanissetta lo premia

Il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino ha ringraziato pubblicamente, in consiglio comunale, Samuel Agro, un cittadino della Costa d’Avorio, ospite del centro di accoglienza di Pian del Lago, per aver restituito una borsa trovata per strada con il suo contenuto. Samuel è stato ringraziato per il nobile gesto con la consegna di una pergamena.

La proprietaria della borsa, una donna nissena, rintracciata dai poliziotti dell’Ufficio Immigrazione, dopo essere rientrata in possesso della borsa e di tutti i suoi averi, aveva ringraziato Samuel con una ricompensa.

