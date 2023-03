Gela, identificato l'autore del rogo nel quale furono bruciate cinque auto: denunciato

Identificato dal commissariato di Gela l’autore dell’incendio - un pregiudicato di 45 anni - che la notte dello scorso 28 febbraio ha danneggiato tre auto in uso al medesimo nucleo familiare e altre due vetture parcheggiate nell’area del rogo. La polizia, coordinata dalla procura di Gela, ha ricostruito quanto accaduto in via Goya, nel quartiere Cantina Sociale, grazie a indagini tecnico-scientifiche e ai sistemi di videosorveglianza. Il quarantacinquenne è stato denunciato.

Fu un inferno di fuoco quello che si scatenò quella notte in via Goya. Nell’incendio rimasero coinvolte una Dacia Sandero e una Fiat Panda di proprietà di un pensionato 70enne, una Citroen Nemo e una Fiat Panda di un 38enne e la Ford Fiesta e la Jeep Renegade di due casalinghe. Queste ultime due auto vennero parzialmente danneggiate dall’incendio. I residenti, terrorizzati, furono improvvisamente svegliati dal rogo e dal fumo, nel cuore della notte. Le fiamme raggiunsero anche il prospetto di uno degli immobili in cui vivevano le vittime.

