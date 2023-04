Due rapine in pochi giorni a Gela, caccia a due giovani: trovato il loro scooter

Ritrovato lo scooter di due presunti rapinatori a Gela. Intercettati dai carabinieri due giovani si sono dati alla fuga. Dopo una folle corsa hanno abbandonato il loro mezzo nei pressi di via Ara Pacis e hanno proseguito a piedi facendo perdere le loro tracce.

I militari in una strada sterrata hanno trovato lo scooter e un borsone, all'interno del quale c'erano delle tute, che sembrano essere le stesse usate per due colpi delle scorse ore: una rapina al Penny market di via Venezia avvenuto lo scorso sabato nel tardo pomeriggio e un'altra non andata a buon fine, ieri, all'ufficio postale di Settefarine. I due, armati di fucile e pistola hanno sparato contro il vetro blindato delle Poste nel tentativo di infrangerlo. Vedendo che la paratia resisteva sono fuggiti a bordo della moto.

Il mezzo, ritrovato in via Ara Pacis, è stato sequestrato ed è adesso al vaglio degli investigatori e dei pm della Procura.

Intanto è scattata una denuncia per favoreggiamento per il proprietario dello scooter che, a quanto pare, non aveva denunciato il furto della sua moto. Nessuna misura restrittiva al momento nei suoi confronti ma gli inquirenti vogliono capire se si tratta di un terzo complice.

