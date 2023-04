Gela, troppi pregiudicati nel bar: la Questura ne dispone la chiusura

Chiuso a Gela un bar considerato un covo per pregiudicati e situato alla periferia della città. Il provvedimento è stato emesso dal vicario del questore di Caltanissetta, Gaspare Calafiore. Al titolare dell’esercizio commerciale è stato notificato un decreto di sospensione della licenza per tre giorni.

Il provvedimento arriva sulla base dei controlli eseguiti dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Gela, dai quali è emerso che il locale è frequentato quotidianamente da persone con precedenti penali o di spicco appartenenti alla criminalità. L’assidua frequenza del locale da parte di pregiudicati costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e la temporanea sospensione dell’attività ha l’obiettivo di dissuadere i soggetti indesiderati dal continuare a frequentarlo. Già in passato, il questore di Caltanissetta, ha emesso altri provvedimenti simili nei confronti di alcuni bar della città frequentati assiduamente da pregiudicati. All’inizio dell’anno, il questore aveva disposto la chiusura, per quindici giorni, anche di un bar – tavola calda, situato nel centro storico di Riesi.

