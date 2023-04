Sono in corso indagini dei carabinieri dopo che ieri a Gela, in via Parnaso, un uomo ha sparato un colpo di arma da fuoco a terra probabilmente a scopo di intimidatorio. L’uomo avrebbe incontrato un’altra persona e dopo una breve discussione sparato un colpo di pisola sull'asfalto per poi fuggire. Sono intervenuti i militari dell’Arma. Nessuno è rimasto ferito.

© Riproduzione riservata