Stretta del questore sulla movida a Caltanissetta: aumenteremo le pattuglie in centro storico

«Sicuramente incrementeremo il numero di pattuglie sul centro storico. Il dialogo con i cittadini sarà fondamentale per avere un contributo sulle tematiche della sicurezza e stamattina ho parlato con il sindaco anche della importanza dell’efficienza del sistema di sorveglianza». Così il nuovo questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, incontrando i giornalisti l’indomani del suo insediamento.

«Ho trovato una questura già strutturata nei rapporti con la stampa - ha spiegato - e ritengo di non avere niente da insegnare ai miei collaboratori in questo campo. Se c’è qualcosa da limare o aggiustare ditelo e lo faremo. Mi piace coinvolgere la stampa quando facciamo delle iniziative, dalle campagne permanenti alle varie attività. Io mi sento un servitore dello Stato e un tutore della legge - ha aggiunto - e se la legge impone determinate cose è chiaro che noi per primi dobbiamo farle rispettare. La giusta misura si trova».

Il questore, dopo l’insediamento di ieri, ha già svolto le prime visite istituzionali. «Ho già incontrato sindacati, personale e il prefetto - ha detto Agnello - stamattina ho visto il sindaco poi incontrerò vescovo e magistrati. Nel frattempo conoscerò meglio questa città e avrò piacere di conoscerla anche passeggiando».

