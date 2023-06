Strage di pecore a Mazzarino: un'auto travolge un gregge, ferito anche il conducente

Una ventina di animali morti e un uomo ferito: è questo l'epilogo di un incidente stradale avvenuto stamattina lungo la strada Statale 117 bis centrale siculo, in direzione Gela, in territorio Nisseno. Per motivi ancora da accertare, l'uomo che era alla guida, residente a Piazza Armerina, non ha fatto in tempo a frenare e ha travolto un intero gregge di ovini che stava attraversando lo scorrimento veloce.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che si sono trovati davanti un triste scenario, con circa venti animali morti e tanto sangue sull'asfalto. E' stata anche chiamata un'impresa specializzata per la rimozione delle carcasse degli animali.

A rimanere ferito, non in maniera grave, il conducente dell'auto che è stato trasportato da un elisoccorso al pronto soccorso di Gela. La strada Statale è rimasta chiusa per parecchie ore per consentire agli operai di rimetterla in sicurezza, con conseguente congestione del traffico.

© Riproduzione riservata