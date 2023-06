Caltanissetta, una ragazza di 17 anni picchiata da due coetanee

Una diciasettenne è stata brutalmente picchiata da due coetanee fuori da un locale a Caltanissetta. La polizia ha già individuato e denunciato per lesioni le due ragazze che hanno sferrato calci e pugni alla vittima procurandole ferite guaribili in 15 giorni.

L’episodio risale a tre giorni fa quando la ragazza, a quanto pare dopo alcune liti via social, è stata invitata dalle coetanee a uscire fuori dal locale dove si trovava, in viale Luigi Monaco. Una volta fuori sarebbe stata aggredita con schiaffi, spintoni, pugni e calci tanto da arrivare al pronto soccorso ancora sotto choc. Ad accompagnarla in ospedale sono stati gli operatori del 118. Sul posto è intervenuta anche la polizia che ha subito individuato le due ragazze, conosciute dalla vittima. Per loro è scattata una denuncia per lesioni.

Adesso i poliziotti stanno indagando sui motivi della aggressione avvenuta, a quanto pare, per futili motivi.