Caltanissetta, non si accorge di un bambino di 4 anni e lo investe: per il piccolo frattura a una gamba

Un bambino di 4 anni è stato investito da un’auto ieri sera a Caltanissetta. L’incidente è accaduto in via Consultore Benintendi, dove un bimbo di nazionalità marocchina è stato centrato da un'auto guidata da un nisseno. Il piccolo era con i genitori quando è stato travolto dall'automobilista. Per fortuna ha riportato solo la frattura di una gamba.

L’uomo alla guida dell’auto avrebbe ammesso di non avere visto il bambino sulla carreggiata. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi e il piccolo è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso. Indagini in corso per verificare la dinamica dell'incidente.