Caltanissetta, panettiere muore a 38 anni per un malore

È andato via a 38 anni. È morto per un malore improvviso Andrea Formica, panettiere nisseno molto apprezzato nella sua città. Lascia la moglie e tre figli. C’è tanto sgomento tra familiari e conoscenti a Caltanissetta.

L’allarme è scattato intorno alle 16 di oggi pomeriggio, quando l’uomo si è sentito male. Immediati i soccorsi che hanno fatto di tutto per strappare il panettiere alla morte. E per un momento sembrava anche che tutto stesse andando per il meglio. Dopo lunghe manovre rianimatorie, c’era infatti stata una ripresa dei parametri vitali ma durante la corsa in ospedale l’uomo si è nuovamente aggravato giungendo morto al pronto soccorso.

Si susseguono i messaggi di cordoglio su Facebook. Rosaria Fiorello, scrive: “Era una persona meravigliosa… ci avevo parlato stamattina. Tutto ciò è sconvolgente”. Angela Dell’Aira: “Un gran lavoratore. Ragazzo solare sempre allegro. Adesso sei tra gli angeli, proteggi dal cielo la tua famiglia”. E ancora, Rossella Emma: “Chi lo doveva dire André... siamo increduli, siamo stati tutti con te oggi, veglia sui tuoi cari e sui tuoi meravigliosi figli”. Commosse anche le parole di Salvatore Inserra: “Ho avuto il piacere di conoscerti e condividere con te tanti momenti, eri semplice e disponibile con tutti, ci mancherai qui, ma proteggerai Roberta e i tuoi figli da lassù”. Lo ricorda con affetto anche Giuseppe D’Anna: “Andreuccio non ci posso credere... Quante ne abbiamo fatte insieme... Ti voglio un mondo di bene buon viaggio amico mio... sei e resterai sempre nel mio cuore...”.