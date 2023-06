Caltanissetta, operaio palermitano cade da una scala e finisce in ospedale

Incidente sul lavoro questa mattina in via Balate, a Caltanissetta. Un giovane di 25 anni, residente a Palermo, stava lavorando quando è precipitato da una scala. E’ intervenuta una ambulanza del 118 che ha trasportato il venticinquenne in pronto soccorso con il codice giallo. I medici dell’ospedale Sant’Elia lo hanno sottoposto ad accertamenti diagnostici dai quali sono emerse delle contusioni polmonari. E’ intervenuta la polizia che sta ricostruendo la dinanica dell’incidente.