Processo Montante, reato di truffa prescritto per l'ex leader di Confindustria e Linda Vancheri

Prescritto il reato di truffa in concorso per l’ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, per l’ex assessore regionale all’Industria Linda Vancheri e per l’imprenditore gelese Carmelo Turco. Cade anche l’accusa di simulazione di reato contestata a Carlo La Rotonda (reato per il quale Montante è stato assolto in appello) ed il favoreggiamento per Andrea e Salvatore Calì. A comunicarlo nel corso dell’udienza di questa mattina del maxi processo sul «sistema Montante», che si celebra nei confronti di 30 imputati, il presidente del tribunale di Caltanissetta Francesco D’Arrigo.

Solo l’ufficiale dei carabinieri Letterio Romeo, accusato di soppressione, distruzione o occultamento di atti pubblici o scritture private, ha rinunciato alla prescrizione.