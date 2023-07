Serradifalco, crollo a scuola: confermate in appello quattro condanne

Colpevoli tutti e quattro, ora come allora, per il crollo di un’ala della scuola elementare Giovanni Verga di Serradifalco. Una tragedia sfiorata perché, al momento del cedimento, nel resto dello stabile i bimbi erano ancora in classe. Ora anche il secondo passaggio in aula li ha inchiodati su loro presunte responsabilità. Così da segnare, nel concreto, la conferma delle condanne di primo grado.

Nel marzo di due anni fa il giudice inflisse due anni ciascuno al titolare dell’impresa che ha ottenuto l’appalto, il quarantaquattrenne Franz Di Bella; al direttore dei lavori, il sessantaseienne Pietro Garrasi; al responsabile del cantiere, il sessantaseienne Nunzio Anicito; e al settantacinquenne Gaetano Cordaro, coordinatore per la sicurezza. Per tutti con il beneficio della pena sospesa e della non menzione.

I quattro (assistiti dagli avvocati Giuseppe Dacquì, Felice Giuffrè, Maria Donata Licata e Tommaso Tamburino) sono stati chiamati a rispondere, ognuno per il ruolo rivestito in relazione alla vicenda, di crollo colposo che, per l’accusa, sarebbe stato legato a violazioni e mancato rispetto delle norme di sicurezza.

