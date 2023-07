Ferito in un incidente a Cammarata, va in ospedale a Mussomeli con la sua auto ma si aggrava: è in coma

Resta coinvolto in un incidente stradale ma non aspetta i soccorsi e decide di andare direttamente in ospedale con la propria auto percorrendo un tratto di strada che va da Cammarata, luogo dello scontro con un’altra auto, a Mussomeli. I sintomi però erano forse ingannevoli rispetto al grande danno che in realtà l’automobilista di 57 anni avrebbe riportato. L’uomo si trova infatti, adesso, in coma farmacologico all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Sono stati i medici del nosocomio di Mussomeli ad accorgersi della gravità delle condizioni dell’uomo e hanno subito provveduto ad intubarlo e a trasferirlo a Caltanissetta. L'incidente è avvenuto ieri mattina a Cammarata, in provincia di Agrigento.

All’uomo sono stati riscontrati traumi al cranio, al torace e lesioni ad alcuni organi interni. Dopo il trasferimento in ambulanza, l’automobilista è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione dove viene tenuto in coma farmacologico.