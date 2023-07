Morso da una vipera mentre lavora in campagna: curato in ospedale a Caltanissetta

Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dopo essere stato morso da una vipera. L’uomo stava lavorando nelle vicinanze di un casolare diroccato in campagna quando, ad un certo punto, si è sentito mordere a una gamba. Ha visto il serpente allontanarsi e ha notato i classici segni sulla gamba che è gonfiata nel punto in cui è stato morso. Dopo aver vomitato si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Qui i sanitari hanno contattato il centro antiveleni ma, poiché l’uomo si era già ristabilito, non è stato necessario utilizzare il siero antivipera. Sarà tenuto in osservazione per poi essere dimesso.