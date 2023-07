Volo salvavita da Catania a Milano per un ragazzo di 14 anni

Un ragazzo di 14 anni, in imminente pericolo di vita, è stato trasportato d’urgenza da Catania a Milano Linate a bordo di un velivolo Falcon 900 Easy del 31° Stormo dell’aeronautica militare. Il giovane paziente, precedentemente ricoverato nel presidio ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta, necessitava di specifiche cure salva-vita ed è per questo che la Prefettura di Caltanissetta ha richiesto l’immediato intervento dell’Aeronautica per consentire il ricovero presso l’istituto neurologico Carlo Besta di Milano.

Il trasporto d’urgenza è stato attivato su indicazione della sala situazioni di vertice del comando squadra aerea dell’aeronautica militare che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di emergenze.