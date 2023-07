Incendio a Caltanissetta, ore di paura: una ventina i roghi in tutta la Sicilia, ecco dove

Un grosso incendio si è sviluppato dalle 15.45 di oggi (21 luglio) a Caltanissetta, lungo la vallata subito dietro la via Xiboli. Il fumo lambisce le case e grazie all’opera di contenimento dei vigili del fuoco e del corpo forestale le fiamme non si sono propagate. Tuttavia, le forti temperature di oggi, alimentate dallo scirocco, non hanno consentito ancora di spegnere il fuoco. Da questa mattina i vigili del fuoco di Caltanissetta sono in piena emergenza e molti pompieri liberi dal servizio sono stati chiamati per implementare il dispositivo di emergenza che comprende un elicottero e tre mezzi. Una trentina gli interventi, e molti davvero complessi, in tutta la provincia. Diversi i roghi di sterpaglie a Caltanissetta, Gela, Riesi e Mazzarino. Questa mattina per via delle alte temperature sempre a Caltanissetta si è verificato anche un incendio all’interno di un’abitazione di via San Domenico Savio. Una donna insieme alla figlia neonata è riuscita a mettersi in salvo dalle fiamme provocate con tutta probabilità dalle alte temperature che hanno provocato il surriscaldamento di un elettrodomestico. I vigili del fuoco anche in questo caso sono riusciti ad evitare il peggio.

È stata quella di oggi una nuova giornata di incendi in molte zone della Sicilia. Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati nella in provincia di Palermo in diversi fronti. Ad essere minacciate le abitazioni e le aziende agricole nella zona di Belmonte Mezzagno Casa Grande e ad Altofonte nella zona di via Piraino.

In Sicilia ci sono stati complessivamente una ventina di incendi due nel Trapanese, quattro nell’Agrigentino, sette nel Nisseno, due nel Ragusano, uno nel Siracusano, due nel Catanese e uno nel Messinese.