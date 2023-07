I carabinieri in volo su Mazzarino scoprono una discarica abusiva

Una discarica a cielo aperto all’interno di un’area di 1.500 metri quadri è stata scoperta a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, dai carabinieri del reparto territoriale di Gela insieme al 9° nucleo elicotteri di Palermo.

Durante un sorvolo dei comuni del Nisseno è stata notata la presenza di un camion intento a scaricare dei rifiuti in un’area in via Castelvecchio. L’uomo alla guida del mezzo ha tentato di scappare, ma è stato seguito dai carabinieri a bordo dell’elicottero, e successivamente bloccato. L’area e il mezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti sono stati sequestrati. Il proprietario del sito, un 53enne operaio, e il conducente del mezzo, un 36enne titolare di un’impresa edile, entrambi di Mazzarino, sono stati denunciati per smaltimento illecito di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva. Nell’area vi erano scarti di lavorazioni edili, materiale di risulta, inerti, sacchi di immondizia, pneumatici, materiale ferroso.