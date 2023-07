Fondi all’Aias di Gela per la realizzazione di un nuovo centro riabilitativo

UniCredit ha perfezionato un'operazione di finanziamento da 1,8 milioni di euro nei confronti dell’A.I.A.S. (Associazione Italiana per l’Assistenza agli Spastici) di Gela.

L’AIAS di Gela si occupa dell’erogazione di servizi e prestazioni riabilitative a soggetti diversamente abili, con diverse tipologie di trattamento: in seminternato, ambulatoriale e domiciliare. Oggi i servizi dell’AIAS di Gela possono contare su circa 90 dipendenti, tra cui medici specialisti in neurologia, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, educatori professionali. Le prestazioni coprono un bacino di utenza che interessa il sud della provincia di Caltanissetta e una parte della provincia di Agrigento.

Il finanziamento concesso da UniCredit è finalizzato alla realizzazione di un nuovo Centro Socio Riabilitativo, che si affiancherà alla struttura ed ai servizi già esistenti, e che sarà rappresentato da un Centro Sanitario, un’area per ippoterapia, una zona sportiva con campi da tennis e tiro con l’arco circondati da ampi spazi di verde. Inoltre, con riferimento ai soggetti con disabilità gravi, verrà offerto un servizio di assistenza residenziale h24. Il nuovo Centro Riabilitativo “Dopo di Noi” si rivolge a persone con disabilità psicofisiche che spesso non hanno più genitori in grado di assisterli o che pur avendoli in vita non possono beneficiare del loro sostegno.

Al raggiungimento degli obiettivi sociali dichiarati, l’incremento dell’erogazione delle prestazioni, il servizio di lunga degenza h24 ad oggi non presente nella struttura e l’assistenza a persone affette da morbo di Parkinson e Alzheimer con un servizio ad oggi non esistente sul territorio, UniCredit riconoscerà ulteriori benefici con lo schema del “pay for success” , sotto forma di una donazione aggiuntiva di 10.000 euro.

“Siamo orgogliosi di sostenere la realizzazione di un nuovo Centro Socio Riabilitativo da parte dell’ AIAS di Gela, un’associazione che si dedica con professionalità ai bisogni di persone in difficoltà - dichiara Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. Prosegue così l'impegno di UniCredit nel sostenere progetti di realtà imprenditoriali e del terzo settore che contribuiscono concretamente allo sviluppo sostenibile del nostro territorio“.

“Gli enti del terzo settore, tra cui l’AIAS di Gela, sono sentinelle nella comunità, conoscono i bisogni del territorio e possono concorrere a fornire un quadro generale su cui si deve intervenire - commenta Anna Maria Longo, legale rappresentante dell’A.I.A.S. di Gela. Molte persone che vivono, direttamente o indirettamente, la disabilità si trovano in una situazione in cui non possono dare certezza ai propri familiari per il futuro ed è per questo che nasce l’idea e l’esigenza di creare luoghi, come il Dopo di Noi, al fine di garantire serenità alle famiglie e servizi adeguati agli utenti che saranno ospiti della struttura. Si ringraziano UniCredit per il supporto finanziario e Confeserfidi per aver fatto da tramite con l’Istituto bancario”.