Caltanissetta, due morti in uno scontro sulla statale per Gela: grave una donna

Due morti e una donna in gravissime condizioni in un incidente avvenuto nel pomeriggio sulla statale 626 Caltanissetta-Gela all’altezza del viadotto di Capodarso, nei pressi del capoluogo. Le tre persone coinvolte erano a bordo di due auto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate. Le vittime sono Giovanni Fossile, 28 anni, e Arianna Ceccarelli, 36 anni.

Una donna di 31 anni è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta; le sue condizioni sono state definite gravissime dai sanitari. Ferite altre tre persone che erano su una terza auto coinvolta nell'incidente.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia stradale, carabinieri e personale del 118. La strada è stata bloccata un paio d'ore per consentire di rimuovere i mezzi e accertare la dinamica dello scontro.