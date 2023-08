Riesi, donna trovata morta in casa: aveva un taglio alla gola

Si indaga a Riesi, im provincia di Caltanissetta, dopo il ritrovamento del cadavere di una 45enne nella sua abitazione. La donna aveva una ferita alla gola. Il decesso, scoperto dopo la segnalazione di una vicina che non la vedeva da tempo, risalirebbe ad alcuni giorni fa.

Il provvedimento di allontanamento dei figli dal contesto familiare e una separazione tormentata in corso sarebbero stati i fattori scatenanti che hanno indotto la 45enne a farla finita. La donna è stata trovata morta la scorsa notte all’interno dell’abitazione in cui viveva a Riesi, in provincia di Caltanissetta. Dopo il ritrovamento del corpo senza vita della donna sono stati chiamati a intervenire i carabinieri della Stazione che hanno sentito i familiari. Quello della scorsa notte è il secondo suicidio, in meno di un mese, che si registra nel paese a sud della provincia nissena.