Caltanissetta, trafficante di droga in fuga dalla Spagna: arrestato ed estradato

La Squadra mobile di Caltanissetta ha consegnato un nisseno alla polizia spagnola a seguito della loro richiesta di estradizione per un presunto traffico di stupefacenti. L’uomo era già stato arrestato a Ibiza dalla polizia spagnola per traffico di stupefacenti nel 2019. Nelle more della definizione del procedimento penale in Spagna, l’uomo aveva fatto rientro in Italia. A giugno del 2023 la Squadra mobile ha eseguito il suo arresto, in forza di un mandato arresto europeo spiccato dalle autorità spagnole. Ieri, ha condotto il presunto trafficante di stupefacenti presso lo scalo aeroportuale al fine di consegnarlo alla polizia spagnola per l’estradizione. L’indagato verrà processato in Spagna.