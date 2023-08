Incendio nell’ospedale di San Cataldo, fuori uso i locali della guardia medica

Un incendio è scoppiato questa mattina, poco prima di mezzogiorno, all’interno dell’ospedale Raimondi di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, nei locali dove vengono eseguite le tac. Nessun ferito. I vigili del fuoco sono stati impegnati fino alle 15 di oggi pomeriggio. Dopo lo spegnimento dell’incendio, infatti, è stato necessario effettuare la bonifica dei locali, la messa in sicurezza e un sopralluogo per determinare cause del rogo e i danni. A quanto pare l’incendio sarebbe partito nelle vicinanze di un quadro elettrico, in una postazione dove venivano tenute in carica apparecchiature medicali elettriche.

Fuori uso anche i locali della guardia medica e del 118 che insistono nella stessa area al piano terra. E’ stato eseguito un sopralluogo congiunto tra vigili del fuoco e personale sanitario per verificare la possibilità di potere mantenere in esercizio i servizi del primo piano che a quanto pare non ha subito alcun danno. Così come radiologia, che pur essendo al piano terra, è in un’ala distinta e quindi non sarà chiusa. E’ in corso di verifica la funzionalità della tac.