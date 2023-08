Ancora sangue sulle strade: scontro tra auto, un morto e 8 feriti sulla statale Gela-Caltanissetta

Ancora una tragedia sulle strade siciliane: uno scontro è avvenuto ieri sera (lunedì 21 agosto) lungo la strada statale 626 Gela-Caltanissetta, nei pressi del bivio di Butera. A perdere la vita, un uomo che viaggiava su una Mini Cooper, in direzione del capoluogo nisseno. Si tratta di Salvatore Gambino, 59enne di Caltanissetta.

L’uomo, prima di andare a sbattere violentemente contro un crossover Hyundai, ha urtato un'Alfa Romeo 156. Per Gambino non c’è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono giunte immediatamente diverse ambulanze. La vettura del 59enne è rimasta incastrata sotto un altro mezzo e il suo corpo era dentro l’auto, ridotta ad un groviglio di lamiere. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Le altre otto persone coinvolte nell’incidente, compresa una giovane coppia di Gela, sono state trasportate in diversi nosocomi: quattro al Vittorio Emanuele di Gela e due al Sant’Elia di Caltanissetta, uno al Suor Cecilia Basarocco di Niscemi e uno al Santo Stefano di Mazzarino. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Gela, i carabinieri e gli agenti della Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente.