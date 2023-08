Guasto a una condotta, Caltanissetta e San Cataldo restano senz'acqua

Siciliacque ha comunicato che, a seguito di un guasto verificatosi lungo la condotta di adduzione di propria pertinenza di Cozzo della Guardia, ha dovuto interrompere la fornitura odierna ai comuni di Caltanissetta e San Cataldo.

Per effetto di ciò Caltaqua-Acque di Caltanissetta spa, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, a propria volta ha dovuto sospendere la programmata distribuzione dell’ acqua a tutte le utenze dell’intero territorio di Caltanissetta. Resta comunque garantita la distribuzione all’ospedale e al carcere. Distribuzione sospesa anche nell’intero comune di San Cataldo ad eccezione della zona di via Sicilia. Caltaqua renderà tempestivamente noto ogni utile aggiornamento man mano che sarà reso disponibile.