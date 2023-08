Agguato e sparatoria in strada a Gela: due feriti, uno è in gravi condizioni

Spari in via Venezia a Gela, nel Nisseno. Due persone sono rimaste ferite all'altezza di via Iacopo da Lentini, una zona molto trafficata e in cui nel tardo pomeriggio si è scatenato il caos. A sparare sarebbe stato un giovane a bordo di uno scooter che si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce: i colpi hanno raggiunto un uomo e una donna che stavano camminando sul marciapiede, ma è anche stata colpita un'auto. Non si esclude la pista mafiosa poiché l'uomo ha precedenti di mafia.

Sarebbe lui in condizioni più gravi ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale dai sanitari del 118. Ferite più lievi per la donna. Sul posto diverse volanti della polizia per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dei fatti. Le indagini sono in corso, al vaglio anche le immagini delle telecamere della zona che potrebbero avere immortalato chi ha fatto fuoco.