Gela, parco giochi nel mirino dei vandali: distrutto anche lo scivolo per i disabili

Indossavano dei caschi per coprire il volto, i vandali sono entrati in azione nella notte, distruggendo tutto. A finire nel mirino il parco giochi “Iqbal Masih” di Gela, nel Nisseno, dove le giostre sono state gravemente danneggiate. Lo scivolo e anche l’altalena su cui potevano salire i bambini in sedia a rotelle sono totalmente inutilizzabili. I due giovani sono stati ripresi con un cellulare, il video ha fatto il giro del web in poche ore e ha indignato i cittadini, che per l'ennesima volta assistono allo scempio.

A fine giugno, infatti, qualcuno aveva sparso per le aiuole e tra le giostre i rifiuti dei cestini. L'area era stata poi ripulita dall'amministrazione comunale. Tantissimi i commenti alle immagini: "Vergogna, uno dei pochi spazi verdi per i pù piccoli ridotto in questo stato", scrive Francesca. "Ormai si è perso ogni senso civico. Da quando abito in questo quartiere il parco è sempre inutilizzabile, per un motivo o per un altro", aggiunge Carmen. Il sindaco Lucio Greco ha nel frattempo invitato i cittadini a denunciare ulteriori episodi di vandalismo.