Gela, auto sbanda e finisce sulla spiaggia: due giovani feriti

L'auto è prima uscita fuori strada, poi ha sfondato il parapetto e ha fatto un incredibile volo di diversi metri, "atterrando" sulla spiaggia. A bordo un ragazzo e una ragazza che solo per puro caso si sono salvati. Ma la paura a Gela è stata tanta. L'incidente è avvenuto stanotte sul lungomare, in quel momento pieno di turisti e cittadini.

La scena ha lasciato tutti a bocca aperta, ma l'impatto avrebbe potuto avere conseguenze molto gravi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno aiutato i due giovani a uscire dal mezzo, finito a pochi metri dalla riva. Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica, ma in base ai primi accertamenti si sarebbe trattato di un incidente autonomo. Per i due ragazzi, oltre allo choc, solo lievi ferite, come hanno accertato i sanitari del 118.